Marcos Vinícius Muller, 30 anos, conhecido como “Boca”, morador de Querência do Norte, no Paraná, e Francisco Antônio de Lima, 55 anos, morador de Itaquiraí, morreram na madrugada de domingo (23) após uma intensa troca de tiros em um bar de Itaquiraí.

De acordo com informações da polícia, mais de 30 tiros foram disparados. Em determinado momento, Francisco teria chamado Marcos para irem conversar fora do bar, porém antes de sair de dentro da boate, ele sacou de uma pistola e atirou nas costas de Marcos que morreu no local.

Francisco foi conferir se Marcos estava morto, e teria dito “Isto é para você aprender a não mexer com homem", momento em que foi surpreendido por outro individuo ainda não identificado que realizou disparos contra ele. Ouve troca de tiros dento do bar e "Chico" acabou sendo alvejado, morrendo no local ao lado do corpo de "Boca".

Ainda conforme o Itaquiraí News, o autor dos disparos pegou a arma usada por "Chico" e fugiu do local tomando rumo ignorado.

Outras duas pessoas que estavam na boate foram atingidas de raspão pelos disparos e foram socorridas para o hospital municipal aonde receberam atendimentos médicos.