Na noite de terça-feira (4) a polícia militar foi acionada depois que uma mulher, de 28 anos, esfaqueou o marido de 42, no bairro Vila Haro, em Três Lagoas.

Segundo a Rádio Caçula, a equipe policial se deslocou até uma pizzaria, onde uma vítima de esfaqueamento havia se escondido. O homem estava com cortes no rosto, desferidos pela companheira.

Ao chegar na residência dos envolvidos, a autora estava alterada, segurando uma faca e com sinais de embriaguez. Os policiais questionaram o que havia acontecido e a mesma respondeu não ter acontecido nada. Questionada novamente, a mulher respondeu que queria ir presa e que não queria mais a guarda dos filhos.

Diante do ocorrido, os policiais pediram para a suspeita entrar no compartimento de presos da viatura e a levaram para a delegacia. No caminho, ela começou a se debater e falar que, já que não teria mais os filhos, iria virar garota de programa para ganhar dinheiro e poder matar a vítima.

O homem relatou aos policiais que não quer mais conviver com a mulher, pois teme por sua integridade física. Uma conselheira tutelar foi acionada para avaliar as condições das crianças e tomar as medidas cabíveis.