Ela estava comemorando o natal com a família quando discutiu com o marido e atropelou a tia

Ivonete Pache Stephan, 62 anos, morreu na madrugada desta terça-feira (25), após ser atropelada pela sobrinha identificada como Pryscilla Stephan da Silva, 38 anos. O fato teria ocorrido após uma discussão entre a sobrinha e o próprio esposo, em uma residência da Vila Fernandes em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, era por volta das 3h45 da madrugada, quando a família que estava comemorando o feriado de natal, acionou a polícia militar, devido a um acidente fatal de trânsito.

Pryscilla ingeriu bebida alcoólica e discutiu com o marido, ela decidiu ir embora e familiares tentaram impedir, porém, a mulher entrou no carro que estava estacionado no quintal e arrancou de ré com o veículo atingindo a tia, jogando-a contra o portão e o muro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas a mulher já havia entrado em óbito. O teste de alcoolemia foi realizado e constatou 058mg/l. Pryscilla foi detida e encaminhada a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga.