Após discutir e cobrar uma dívida Manoel da Silva Cruz, de 35 anos, foi esfaqueado no pulso esquerdo, na avenida Central, bairro Jardim Sayonara em Campo Grande. O fato ocorreu por volta das 18h15 deste sábado (17).

Segundo a ocorrência, a vítima que aparentava estar embriagada contou a equipe policial que, discutiu com o suspeito identificado apenas como “Neguinho”, ele cobrava uma dívida quando o autor se enfureceu e o acertou no braço com um facão.

Manoel fugiu chegando até a avenida Júlio de Castilho, onde pediu socorro e logo socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegaram ao local e o encaminharam a Santa Casa.

A equipe da polícia militar realizou diligências na região, mas o suspeito não foi encontrado. O caso foi registrado lesão corporal dolosa Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) do Centro.