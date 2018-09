Cristiano Mancini, 31 anos, chegou embriagado em casa e agrediu o pai Leonildo Mancini, 65 anos. O caso aconteceu neste sábado (1º), em Campo Grande. O autor foi autuado por lesão corporal dolosa.

De acordo com o boletim de ocorrência, Crisitano chegou nervoso na residência e apresentava lesões no corpo, e disse ao pai que iria sair novamente para pegar o agressor que o deixou com os hematomas. Entretanto, a vítima tentou evitar que o filho saísse do local.

Irritado, o autor passou a agredir a vítima com socos e chutes no rosto, na perna e nos braços. Em seguida, empurrou Leonildo contra tijolos que estavam na casa.

Para conter as agressões, os irmãos de Cristiano o seguraram e o amarraram. Conforme o registro, uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada e encaminhou os envolvidos até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga.

No local, o autor foi autuado por lesão corporal dolosa. Aos policiais, a vítima ainda informou que o filho chegou nervoso na casa, em visível estado de embriaguez, sob efeito de entorpecentes e bastante agressivo.