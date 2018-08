Após ingerir bebidas alcoólicas durante uma confraternização em família, jovem de 19 anos – que não teve a identidade revelada –, enforcou e ainda tentou fazer sexo à força com a namorada de 29 anos – que também não teve o nome divulgado. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (30), em Aquidauana.

De acordo com o “O Pantaneiro”, o casal está junto há cinco meses. Após a mulher decidir ir embora da festa, o rapaz ficou nervoso e não queria deixá-la sair do local.

Irritado, o jovem se aproximou da vítima e tentou enforcá-la. Com medo da reação do namorado, a mulher disse que. se ele a soltasse ela não o denunciaria para polícia. Entretanto, o autor começou a fazer ameaças de morte.

Conforme o site de notícias, o rapaz tirou a camisa e em seguida arrastou a namorada para o quarto, dizendo que queria fazer sexo com a vítima. Contudo, a mulher se recusou e disse que se ele a forçasse, seria estupro.

Mesmo após a vítima se recusar ficar com o autor, ele a deixou trancada no quarto por quase duas horas e sem o telefone. Depois, o rapaz pegou a chave do carro da namorada, pulou o muro da casa onde estava acontecendo a confraternização e fugiu.

Assustada, a vítima saiu do local e procurou a Delegacia de Polícia da cidade para fazer um boletim de ocorrência. Durante o registro, foi constatado que a mulher estava com vermelhidão no pescoço e com um hematoma na perna.

A mulher solicitou uma medida protetiva contra o autor. O caso será investigado.