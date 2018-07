O peão de fazenda identificado apenas como P.M.A.F., (42 anos), foi preso na última quinta-feira (26), após agredir garotas de programa. O caso aconteceu em uma boate, localizada no município de Coxim.

De acordo com o Coxim Agora, o proprietário da boate, A.C.S., 53 anos, acionou uma equipe da polícia depois que o peão começou a ter um ataque de fúria no local.

Conforme o site, o autor havia ingerido bebida alcoólica e realizou programas com as garotas, e depois ficou transtornado, quebrando portas, mesas e cadeiras da boate.

Durante o ataque, o peão agrediu J.S.F. (28 anos) com socos na boca e na cabeça e S.R.J. (29 anos), que apresentava lesões na coxa esquerda.

O proprietário do local e as mulheres tiveram que conter o autor até a chegada da polícia. Contudo, na confusão, o peão caiu e sofreu uma lesão no olho esquerdo.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Coxim.