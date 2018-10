Na tarde desta quinta-feira (18), o empresário douradense Rogério Shizeiro Oshiro e o filho dele, João Paulo, de pouco mais de 1 ano, sofreram um acidente de trânsito na BR-267, próximo a Maracaju e vinheram a falecer.

A família retornava da região de Bonito, quando acabou colidindo de forma frontal contra uma carreta.

Já a filha de 7 anos e a esposa, Gislaine Costa Lima Osiro, acabaram feridas. A criança, com maior gravidade, foi levada até Campo Grande pelo Corpo de Bombeiros e a mãe, ao hospital de Maracaju.

Rogério seguia no VW Voyage de sua propriedade e bateu contra a carreta Scania, conduzida por homem de 53 anos, carregada com soja que trafegava sentido a Guia Lopes da Laguna. Com o impacto, o veículo de carga chegou a tombar e bloqueou o trânsito na pista nos dois sentidos durante algumas horas.

Rogério era proprietário de uma loja especializada na comercialização de tintas, em Dourados.