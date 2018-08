A vítima tenta separar-se do autor na Justiça

Um empresário de 41 anos, foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (6) após perseguir de carro da ex-mulher e ameaçar a própria filha, de seis anos, em Santos, no litoral de São Paulo.

Após o carro dele ficar destruído por bater no veículo das vítimas, a Polícia Militar localizou porções de maconha e cocana, além de uma pistola e carregadores.

Segundo informações das polícias Militar e Civil, Edler Benvenuti perseguiu o carro onde estavam a criança, a ex-mulher dele, uma dona de casa, de 39 anos, e o atual companheiro dela, um técnico, de 40 anos. Os três perceberam que se tratava do empresário, que trabalha no ramo logístico-portuário, quando ele emparelhou o carro com o das vítimas.

A dona de casa e o técnico pediram ajuda à polícia pelo telefone 190 ao menos três vezes no trajeto de fuga. Pelo menos 10 viaturas da Polícia Militar chegaram para atender a ocorrência. O empresário estava acompanhado da atual namorada. Ambos foram rendidos pelos militares e encaminhados para o plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ).

O empresário e a ex-esposa terminaram o casamento há aproximadamente quatro anos e, desde então, ela tenta o divórcio na Justiça.