Nesta segunda-feira (3), foi localizado o corpo de Lyncon Ramos, 20 anos que estava desaparecido desde sábado, em Nova Alvorada do Sul. De acordo com a família do jovem, ele teria saído de casa correndo com uma corda na mão tomando rumo ignorado. Desde então não tinha informações sobre o seu paradeiro.

O Corpo de Bombeiros contou com a ajuda de cães farejadores no intuito de encontrar o jovem. O Lyncon foi encontrado no final da tarde em uma área de mata fechada na zona rural do município. O jovem foi encontrado pendurado através de uma corda em um galho de árvore, o que tudo indica que ele tenha cometido suicídio.

O Corpo de Bombeiros comunicou a Polícia Civil e a Polícia Militar. O local foi isolado para que a Perícia Técnica de Dourados chegue no local para fazer os levantamentos.