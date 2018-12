Na manhã desta segunda-feira (17), um homem ainda não identificado foi encontrado por populares de Naviraí com a cabeça decapitada. A vítima trajava shorts jeans azul, camiseta e tênis e estava caído de joelhos com a cabeça do lado do corpo.

O homem não portava nenhum documento de identificação e a equipe do Setor de Investigação Geral (SIG) e os peritos criminais estão no local. Este é o segundo assassinato na cidade em menos de 48 horas.