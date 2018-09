Foi identificado como sendo de Josivan Alves de Lima, 35 anos, o corpo encontrado na manhã desta sexta-feira (14), em Dourados.

Informações do site Dourados News apontam que Josivan foi identificado por familiares nesta tarde, no Instituto Médico Legal da cidade. Logo após identificarem a vítima, os familiares prestaram depoimentos no Setor de Investigação Geral (SIG).

A redação entrou em contato com o SIG para obter mais informações sobre o caso, mas as oitivas ainda estão sendo realizadas e não é possível passar novas informações.

Josivan foi encontrado por populares nas primeiras horas desta manhã, em um buraco a beira de uma estrada. Ele estava com as mãos amarradas e apresentava cortes no pescoço. O SIG investiga o caso.