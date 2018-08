Rosnei Camargo, 41 anos, encontrado morto na quinta-feira (22), no rio Taquari, apresentava ferimento na cabeça. Segundo o delegado da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Coxim, Arante Fagundes Filho, existe a suspeita de que a vítima teria sido morta com golpe de algum objeto. “Não descartamos, também, a possibilidade de ele ter batido a cabeça em algum lugar e caído no rio”, disse Fagundes que aguarda o laudo do Instituto Médico Legal (IML), ficar pronto para apontar a causa da morte.

O delegado ainda afirmou ao JD1 Notícias que procura por informações dos familiares da vítima. “Conseguimos identificá-lo pelo RG que estava com ele, mas ainda não encontramos a família”, afirmou.

Rosnei é natural de Costa Rica e tem uma tatuagem no braço direito escrito “Sônia Eloelma”. Ele usava uma camiseta preta e calça marrom. O delegado espera encontrar os familiares para que a vítima não seja enterrada como indigente. Qualquer informação pode ser passadas pelo telefone (67) 3291-1463.

O corpo de Rosnei está no IML de Coxim. A polícia continua investigando o caso.