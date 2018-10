Após mais de 30 horas de buscas, bombeiros e Polícia Militar Ambiental (PMA) encontraram na quinta-feira (18), o corpo do moçambiquenho que se afogou no lago dentro de um parque de Dourados (MS).

Geraldo Kassunda Assuine, 42 anos, desapareceu no lago na tarde da quarta-feira (17). Ele almoçou no parque e entrou na água logo em seguida. Ele e outro homem teriam começado uma disputa para ver quem chegava a nado do outro lado, mas no meio do caminho, Geraldo desapareceu.

O moçambiquenho morava em um dos quiosques do parque. Segundo a namorada de Geraldo, ele teria ido para Dourados em busca de emprego na região sul, e estaria há quatro meses na cidade.