Wolney Machado Pivoto, 32 anos, apontado como responsável pelo acidente que culminou na morte de Gabriel da Silva Oliveira, 22 anos, no domingo (2), se apresentou à polícia na segunda-feira (3).

Pivoto compareceu a delegacia junto com seu advogado. Ele também se feriu no dia do acidente e foi encaminhado para a Santa Casa, onde recebeu atendimento médico e foi liberado. Somente na segunda-feira, após receber o atendimento necessário, ele pode se apresentar.

Na delegacia, ele relatou que tentou se desviar de um bueiro e perdeu o controle da caminhonete L200 Triton, vindo a atingir o veículo que era conduzido por Gabriel, com a colisão os dois veículos capotaram e caíram do pontilhão. Ele só se deu conta de que havia atingido outro carro, na Santa Casa.

Wolney negou que ingeriu bebidas alcoólicas antes do acidente. Disse que estava voltando de uma obra e até apresentou uma nota fiscal da compra de sacos de cimentos que fez antes da tragédia. Ele será indiciado por homicídio culposo.