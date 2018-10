'Gigante'' é preso com arma e drogas

Peterson Luiz Roque de 21 anos, conhecido como “Gigante”, morador no residencial Harrison de Figueiredo, em Dourados, foi preso por uma das equipes de Rádio Patrulha do 3º Batalhão de Polícia Militar, na tarde de segunda-feira (8), após ser flagrando de posse de um revólver e várias porções de droga.

O fato ocorreu após monitoramento realizado por uma das equipes da ALI (Agência Local de Inteligência), que acabou confirmando algumas denúncias que relatavam que “Gigante” estaria de posse de uma arma de fogo, ameaçando moradores do bairro e que também poderia estar envolvido no tráfico de drogas naquela região.

Diante da afirmativa, foi acionada uma equipe de Rádio Patrulha para realizar a abordagem, sendo que ao chegar na rua H-04, no bairro Harrison de Figueiredo, os policiais visualizaram o acusado tentando “dispensar” um objeto para o interior da casa onde estava. Em buscas os policiais encontraram um revólver calibre 32 com quatro munições intactas e, em busca pessoal, foi localizado duas porções de maconha e pasta base de cocaína. No interior da residência foram localizados mais 22 papelotes de pasta base de cocaína, além de diversos objetos como relógios, celulares sem procedência e R$ 225.

Peterson relatou aos policiais que faria parte de uma facção criminosa que atua nos presídios domésticos e que portava a arma de fogo pra se defender de outras facções. Disse ainda que naquele local vendia drogas e que o dinheiro apreendido seria produto da venda nessa data.

O acusado, que já possui diversas passagens criminais, foi encaminhado ao plantão da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde Peterson foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.