O juiz Luiz Alberto de Moura Filho concedeu no final da tarde de terça-feira (11) liberdade para Andrea Carla Ebling, que foi presa pela manhã, juntamente com o marido Rosenildo França, ex-contador da Prefeitura de Dourados, na segunda fase da "Operação Pregão". As ações apuram esquema de fraudes em licitações na administração pública municipal.

Ela havia sido presa por força de um mandado de prisão temporária, expedido pelo próprio juiz Luiz Alberto, da primeira Vara Criminal de Dourados.

Andrea Carla que estava na delegacia do primeiro Distrito Policial de Dourados, já está em liberdade. Quanto ao marido dela Rosenildo França, ele continua preso com mandado de prisão preventiva, sem prazo para liberdade.