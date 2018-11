O estudante acusado de estuprar duas estudantes de medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em Três Lagoas foi detido e liberado duas horas após prestar depoimento e passar pela audiência de custódia.

A audiência foi realizada na 2ª Vara Criminal de Três Lagoas e foi presidida pela juíza Daniela Endrice. O crime teria ocorrido durante a madrugada de segunda-feira (29) e a audiência foi realizada na terça-feira (30), à tarde.

De acordo com informações da Rádio Caçula, as duas vítimas, participaram de uma festa de confraternização e após isso dormiram em uma república, localizada no bairro Vila Nova. Elas ingeriram bebidas alcoólicas e foram para um dos quartos dormir, momento em que o acusado teria aproveitado para cometer o estupro.

As duas estudantes notaram que algo de errado havia ocorrido quando voltaram para casa, uma delas sentiu fortes dores na região intima enquanto a amiga notou uma secreção nas roupas que vestia.

O caso foi denunciado na Delegacia de Atendimento a Mulher (DAM) que investiga o caso. A delegada responsável recolheu o lençol que estava na cama em que as meninas dormiram e as roupas que as vitimas usavam.

As duas estudantes passaram por exame de corpo de delito que comprovou o estupro, durante o procedimento foi coletada secreção vaginal das vitimas que serão analisadas.

Um grupo de estudantes se mobilizou e realizou um protesto na UFMS na noite de terça-feira (30) em apoio às alunas estupradas e pedindo a expulsão do acusado pelo crime.

O caso segue sob investigação.