Ele é investigado por suspeita de envolvimento num suposto esquema de corrupção no Ministério da Agricultura

Um dos alvos da Operação Capitu se apresentou neste sábado (10), na sede da Polícia Federal (PF), em São Paulo. Florisvaldo Caetano de Oliveira, ex-funcionário do grupo dono da JBS é investigado por suspeita de envolvimento num suposto esquema de corrupção no Ministério da Agricultura durante o governo Dilma Rousseff (PT).

Ao todo, a Justiça Federal determinou a prisão de 19 pessoas na operação, que é um desdobramento da Lava Jato. Entre elas estão o empresário Joesley Batista, dono da JBS, o ex-executivo do grupo Ricardo Saud e o vice-governador de Minas Gerais, Antonio Andrade (MDB).

Florisvaldo chegou à PF em São Paulo por volta do meio dia acompanhado de seu advogado num carro, mas os dois não falaram com a imprensa sobre o assunto. A PF ainda aguarda apresentação de Waldir Rocha Pena, sócio do supermercado BH, que negocia se entregar, e procura o advogado Odo Adão filho, considerado foragido.