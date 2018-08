Ele foi demitido da loja há dois anos e tinha informações privilegiadas do local

O ex-gerente Murillo Zambrana, 28 anos, confessou a autoria do furto à loja da C&A do shopping Campo Grande, no último dia 16 de agosto. Ele e o comparsa, Braz Alexandre Aquino, 18 anos, foram identificados pela Polícia Civil na quinta-feira (30), após investigações.

De acordo com o delegado da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos (DERF), Fábio Brandalise, Murillo era gerente da loja e foi demitido há dois anos. “O fato de ele ter sido gerente facilitou o furto por ter informações privilegiadas, inclusive onde estava o cofre”, afirmou o delegado. Ele e o comparsa foram localizados ontem na casa onde moravam no bairro Guanandi.

Na residência, a polícia apreendeu 17 aparelhos celulares, cerca de R$ 8 mil e outros R$ 50 mil em cosméticos e equipamentos eletrônicos, segundo o delegado, adquiridos com o dinheiro roubado da loja.

Os produtos apreendidos não totalizam o valor de R$ 100 mil furtados da loja, o delegado afirmou que eles podem ter gasto o restante com compras e festas. Brandalise esclareceu que a dupla é réu primário e não foi presa por “não estar mais em situação flagrancial”. “Eles foram apenas identificados e indiciados”, disse.

Os dois respondem, em liberdade, pelo crime de furto qualificado.