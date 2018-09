O autor queria atingir a ex-mulher porque não aceitava o fim do relacionamento

O ex-policial militar Kleber dos Santos Alves, 34 anos, matou uma criança de 5 anos e um idoso na noite da última sexta-feira (31), com disparos de arma de fogo. O caso aconteceu em São Paulo. O autor queria atingir a ex-mulher – que não teve o nome divulgado – pois, não aceitava o fim do relacionamento.

De acordo com G1 SP, o idoso era avô da criança, que era filha da ex-mulher do policial. O autor foi preso e a arma apreendida pela polícia da região.

Coforme o site de notícias, a criança voltava para casa em uma perua escolar na companhia da irmã de 10 anos, quando o avô foi recebe-las. Entretanto, Kleber apareceu e efetuou cinco disparos com a arma de fogo no local. Dos tiros, três acertaram a menina, que não resistiu e morreu.

O idoso foi atingido por um disparo e também morreu. A irmã mais velha conseguiu fugir.

Segundo o site, a ex-mulher de Kleber não estava no local no momento do ocorrido. O autor foi expulso da Polícia Militar após assassinar uma ex-namorada, em 2007.