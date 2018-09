O ex-policial Kleber dos Santos Alves, 34 anos, que matou uma menina de cinco anos e um idoso na última sexta-feira (31) em São Paulo, foi expulso da corporação da Polícia Militar (PM) em 2008. Isso porque ele teria assassinado a ex-namorada, Juliana Bocato Guido em 2007.

No homicídio que aconteceu ontem, o autor pretendia executar a ex-mulher – que não teve o nome divulgado – porque não aceitava o fim do relacionamento. No entanto, Kleber acabou matando a filha e o pai da ex-companheira.

De acordo com o G1 São Paulo, o autor trabalhava em um escritório de advocacia e foi preso com um revólver. Ele realizou cinco disparos de arma de fogo no momento em que a criança voltava da escola, e os tiros acertaram a menina e o idoso, que não resistiram e morreram.

Conforme o site de notícias, Kleber confessou a autoria dos disparou e disse que sabia que a ex-mulher esperava a criança na porta da casa onde mora. Entretanto, no momento do ocorrido na ex-esposa do autor não estava no local.