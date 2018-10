Por volta das 5h da manhã desta quarta-feira (24), uma idosa de 64 anos, percebeu que o veículo da família havia sido furtado da garagem, da residência localizada na cidade de Sidrolândia distante a 70 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima recebeu uma ligação do filho e ao levantar e olhar a garagem ficou muito assustada, devido ao desaparecimento da caminhonete Hilux de cor prata da família.

A polícia foi acionada e compareceu ao local. A casa possui sistema de câmeras de segurança e foi possível coletar imagens de toda a ação dos bandidos. Eles entraram no imóvel e encontraram a chave da camionete, saindo sem serem percebidos pelos moradores que dormiam no momento do furto.

A polícia civil investiga o caso.