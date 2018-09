Policiais Militares Ambientais de Coxim autuaram, na quinta-feira (13) um proprietário rural por extração irregular de madeira e incêndio.

De acordo com a PMA, foi constatado na fazenda, o desmatamento de nove hectares de mata nativa para realização de plantio de pastagem. A madeira não estava no local, porque já havia sido queimada, restando apenas leiras com restos do incêndio.

O infrator, de 40 anos, que mora em Pedro Gomes, foi autuado administrativamente e multado em R$ 10 mil pelo desmatamento e mais R$ 5 mil pelo incêndio. Ele também poderá responder por crime ambiental, que prevê pena de dois a quatro anos de reclusão.