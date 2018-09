Na segunda-feira (10) militares da Polícia Militar Ambiental (PMA) de Batayporã autuaram um fazendeiro por realizar incêndio em pastagem, no município de Taquarussu.

De acordo com a PMA, a autuação foi quando os policiais realizavam fiscalização em propriedades rurais no município e se depararam com uma área de pastagem que havia sido incendiada.

O proprietário ateou fogo na área de pastagem que, medidos em GPS, totalizaram em seis hectares. O fazendeiro, de 75 anos, foi autuado administrativamente e multado em R$ 6 mil pela infração.

A emissão de licença para queimada está proibida até o dia 30 de setembro. Já na região do Pantanal, o prazo é até 31 de outubro.