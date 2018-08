Um fazendeiro foi autuado na quarta-feira (15) pelos militares da Policia Militar Ambiental de Batayporã, por extração irregular de madeira e por fabricação ilegal de carvão. A ação foi durante fiscalização ambiental no município de Nova Alvorada do Sul.

A PMA confirmou a supressão de parte de vegetação da fazenda para formação de pastagens e não possuía autorização ambiental para a atividade. No local foram encontradas várias árvores cortadas das espécies Farinha seca, Faveiro e Pau-terra. A área foi medida com uso de GPS, perfazendo seis hectares de desmatamento.

Foi constatada ainda no local, a instalação e funcionamento de um forno para fabricação de carvão vegetal com aproveitamento do material lenhoso da supressão. As atividades foram interditadas e o carvão e a madeira foram apreendidos.

O infrator, de 45 anos foi autuado administrativamente e multado em R$ 6 mil pela infração de exploração de vegetação sem licença e mais R$ 500,00 pela fabricação ilegal de carvão vegetal.

O proprietário responderá por crime ambiental por exploração ilegal de madeira, que prevê pena de um a seis meses de detenção, bem como foi notificado a apresentar junto ao órgão competente o Plano de recuperação de área degradada e alterada-PRADA.