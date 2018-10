O corpo de Helena Chagas da Costa, 77 anos, foi encontrado nesta segunda-feira (22), enterrado no quintal da casa onde morava, em Três Lagoas. A idosa estava desaparecida desde o dia 2 de outubro.

De acordo com o JP News, a própria filha adotiva da vítima, identificada apenas como Cinthia, admitiu ter enterrado o corpo depois que a mãe teria morrido de "causas naturais". A vítima sofria de Alzheimer e quem havia informado o seu desaparecimento a policia foi a própria suspeita.

No entanto, após denúncia anônima feita a policia de que a mulher maltratava a idosa, os policiais voltaram a residência no início da noite de ontem para interrogá-la. No local, a suspeita acabou entrando em contradição sobre o sumiço da mãe até que admitiu tê-la enterrado no quintal.

A filha contou à polícia que após a suposta morte natural, cavou uma cova onde enterrou a mãe e o camuflou com caixas de papelão e objetos da casa.