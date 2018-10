Cintya ficou com o corpo da mãe durante o dia e só enterrou no início da noite

A técnica de enfermagem, Cintya Chagas Costa, 45 anos, afirmou nesta terça-feira (23) que enterrou a própria mãe, Helena Chagas da Costa, 77 anos, no quintal da casa onde moravam porque “entrou em estado de choque” quando viu a idosa morta, por esse motivo, a enterrou e não acionou a polícia.

Ao JD1 Notícias, o delegado responsável pelo caso, Ailton Pereira, contou detalhes do depoimento da autora. “Ela disse que a mãe era idosa, morava com ela e sofria de esquizofrenia e outros problemas de saúde. No dia 3 de outubro encontrou a mãe morta na cama e ficou com o corpo durante a tarde, entrou em "estado de choque" e no início da noite resolveu enterrá-la no quintal”, disse.

Estranhando o desaparecimento da idosa, visinhos perguntavam e a filha informava que a mãe havia falecido. O delegado disse ainda que toda a família mora em Andradina – São Paulo, e apenas as duas moravam em Três Lagoas, há nove meses. “Os familiares perguntavam sobre a idosa e a filha contava a mesma versão, de que a mãe tinha morrido”, disse o delegado que ainda está levantando informações.

Cintya foi presa na segunda-feira (22), na casa onde enterrou a mãe

O delegado deve ouvir outros familiares da idosa e o inquérito ainda está sendo concluído. Cintya será autuada por ocultação de cadáver, após as investigações ela também poderá responder pelos crimes de homicídio e maus tratos.