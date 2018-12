Ele estava no camelódromo de Dourados e foi visto beijando e passando a mão no corpo do menino

Reginaldo da Silva Leite, 35 anos, foi preso por volta das 19h30 de sábado (15), nas proximidades do camelódromo da rodoviária de Dourados, ao ser flagrando praticando atos libidinosos em um garoto de apenas oito anos de idade.

De acordo com informações do Dourados News, a prisão aconteceu, após a mãe do menino, perceber que um homem beijava o rosto e passava a mão pelo corpo do garoto. Ela que estava trabalhando em uma das barracas de sua propriedade, imediatamente, acionou a polícia ilitar, que conseguiu deter o acusado próximo a um hipermercado na região da rodoviária.

Reginaldo foi encaminhado para a delegacia do 1º Distrito Policial de Dourados, onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável.