Wiliam Aliendre Benites, 29 anos, foragido da Justiça por estuprar a enteada deficiente foi encontrado e preso na cidade de Dourados na tarde de segunda-feira (5). Ele estava com um aparelho celular contendo vários vídeos e fotos de cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes.

De acordo com informações do Dourados News, William é morador da cidade de Itaporã, ele teria fugido depois de ser denunciado por estuprar a enteada de 15 anos, portadora de síndrome de Down.

Prisão

Policiais militares da ALI (Agência Local de Inteligência) faziam rondas pela região, quando avistaram o rapaz em atitude suspeita. Na abordagem e checagem do celular os militares constataram as fotos e também o mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça de Itaporã, em setembro de 2017.

Ele foi autuado por ‘adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cenas de sexo explícito ou pornografia, envolvendo criança ou adolescente’.

Em sua defesa, Wiliam disse que participava de um grupo no aplicativo whatsapp denominado "caldo de polo", onde continha várias cenas de menores, incluindo não só adolescentes, como também crianças. Ele não disse o que estava fazendo no grupo. O celular foi apreendido e encaminhado para a perícia.

Diante dos fatos, o acusado foi levado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados, onde permanece a disposição das autoridades.