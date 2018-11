Nesta quarta-feira (28), o Serviço de Fiscalização no Trânsito de Campo Grande registrou 72 autos de infração na capital. A blitz foi realizada por equipe de agentes do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) com apoio do BPtran (Batalhão de Trânsito da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul) na avenida Lúdio Coelho. Durante duas horas e meia de operação, 20 carros e uma moto foram removidos para o pátio do Departamento devido a irregularidades.

Os agentes também lavraram 13 autos de recolhimento de documentação do veículo e quatro de Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH´s). Também foram flagrados oito condutores dirigindo sem habilitação.

Além disso, os agentes registraram 85 motoristas dirigindo em velocidade superior ao permitido pela via, que é de 50 quilômetros por hora. “Tivemos um caso em que o veículo estava a 79 quilômetros por hora em uma via onde frequentemente há pedestres cruzando”, afirmou o chefe de Fiscalização de Trânsito do Detran-MS, André Canuto.

De acordo com ele, as abordagens serão intensificadas neste fim de ano com o intuito principal de evitar abusos no trânsito como veículos sem condições apropriadas de trafegar, motoristas não habilitados e condutores dirigindo sob efeito de bebida alcoólica. Canuto ressalta ainda que este é o período em que, historicamente, aumenta o fluxo de veículos circulando.