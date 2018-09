O Comando Conjunto das Forças Armadas, em apoio à Secretaria de Estado de Segurança, deflagrou, no início da manhã de sábado (15), operação na comunidade do Jacarezinho e nos Complexos do Alemão e da Maré, todas localizadas na zona norte do município do Rio de Janeiro e três das regiões mais perigosas da capital.

De acordo com as Forças Armadas, as ações destinam-se à verificação de denúncias de atividades criminosas, em particular as ligadas ao tráfico de drogas. Ao todo, estão sendo empregados 1.850 militares das Forças Armadas e 50 policiais militares, com apoio de carros blindados e helicópteros para dar proteção às equipes que avançam por terra.

O Comando Conjunto das Forças Armadas informou que a operação iniciada na madrugada de ontem, resultou no ferimento no pescoço de um militar do Exército, alvejado por criminosos que ocuparam o Centro Integrado de Educação Pública (CIEP), na parte alta do Complexo da Penha, para atirar contra os militares. O militar foi socorrido e encaminhado para o Hospital Central do Exército (HCE), em Triagem.

A Polícia Militar entrou por volta de 1h da madrugada no Complexo do Alemão, antes da chegada do Exército, e houve intensa troca de tiros com os criminosos. No tiroteio, um adolescente, de 15 anos, que assistia televisão em casa, foi ferido de raspão no rosto por estilhaços de uma bala perdida, e encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, no bairro da Penha. Depois de medicado, o jovem foi liberado.

Interdição

A avenida Dom Hélder Câmara, antiga Avenida Suburbana foi interditada nos dois sentidos pelas forças de segurança, porque corta o bairro do Jacarezinho e é um dos principais eixos viários da zona norte. Com aproximadamente 11 km de extensão, liga o bairro de Benfica ao de Cascadura. Corta, também, os bairros do Jacarezinho, Maria da Graça, Del Castilho, Cachambi, Engenho de Dentro, Pilares, Abolição, Piedade e Quintino.