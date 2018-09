Na tarde de segunda-feira, (24) agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) juntamente com a militares da Polícia Militar (PM) apreendeu 61,7kg de maconha após prender homem traficando em ônibus de viagem.

De acordo com a PRF, a fiscalização acontecia na Unidade Operacional em Dourados, BR-163 km 267, quando abordaram um ônibus de viagem que faz a linha Campo Grande/ Curitiba. Na poltrona de nº 05, o passageiro de 20 anos, transportava em sua mochila 7 tabletes com 10kg de maconha.

Questionado sobre o entorpecente, o homem informou que pegou em um bairro de Dourados e levaria para Itapema-SC, onde receberia o pagamento pelo transporte.

Os PRFs então acionaram a Força Tática da PM e informaramdo local onde possivelmente ocorria a distribuição da droga. Os militares se dirigiram a uma casa suspeita e encontraram um homem de 25 anos e uma mulher de 26 anos, com duas crianças.

A mulher admitiu que entregou a mochila com a droga ao passageiro preso. O homem foi perguntado se havia mais entorpecente no imóvel, momento em que levou os policiais até um cômodo no fundo da casa com 37 tabletes de maconha que somaram 51,7kg da droga.

Os dois homens e a mulher foram encaminhados com a maconha para a Policia Civil em Dourados. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar as duas crianças.