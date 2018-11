A briga entre facções criminosas terminou em julgamento no "tribunal do crime"

Edgar Nunes da Silva, 22 anos, foi encontrado em um carro no bairro Jardim Anache na manhã de domingo (18). O corpo da vítima estava carbonizado e amarrado com arame. A morte teria sido julgada no “tribunal do crime” devido a uma foto postada no perfil do facebook, em que Edgar aparece fazendo sinal com as mãos em apologia a facção criminosa Comando Vermelho (CV).

As informações da polícia constam que, dois suspeitos de participação no crime foram presos em uma casa no bairro Parque Tarsila do Amaral. Eles foram identificados como Paulo Henrique da Silva Lemes, 18 anos, e Fernando Barbosa da Silva, 29 anos, além disso, um adolescente também foi apontado. Os presos e a vítima possuem passagem policial, sendo que os suspeitos pertenceriam ao grupo Primeiro Comando da Capital (PCC) - facção rival do Comando Vermelho.

Edgar teria postado uma foto no perfil do facebook há alguns anos, com as mãos fazendo gesto em sinal de apoio ao Comando Vermelho, o que teria causado a revolta dos rivais que o marcaram para morrer. A ordem da execução teria vindo de um interno do Presídio de Segurança Máxima.

O crime

Edgar foi encontrado carbonizado dentro de um Fiat Uno, na manhã de domingo (18), na rua Elias Catan, no Jardim Anache, região norte de Campo Grande. Ele teria desaparecido na sexta, foi amarrado, esfaqueado e depois atearam fogo no corpo do jovem.