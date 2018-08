O MPE investiga a prática de sonegação fiscal em Mato Grosso do Sul

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), deflagrou, na manhã desta quarta-feira (8), a “Operação Grãos de Ouro”, que investiga a pratica de sonegação fiscal referentes aos grãos em Mato Grosso do Sul.

Segundo a assessoria do Ministério Público Estadual (MPE), 32 mandados de prisão preventiva e cumprimento de 104 mandados de busca e apreensão aqui no estado, em São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso.

Gaeco na Assembleia

O JD1 Notícias apurou que um dos gabinetes da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul foi alvo da operação. O presidente da Casa de Leis, deputado Junior Mochi, afirmou que soube do fato nas primeiras horas desta manhã e ainda não tem mais informações.

O MPE não deu mais detalhes sobre a operação e prisões.