Nesta segunda-feira (26), o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) cumpre nove mandados de prisão preventiva e cassação de mandatos em Ladário.

De acordo com informações da assessoria de imprensa do Ministério Público Estadual, as ordens judiciais são contra o prefeito Carlos Anibal Ruso Pedroso (PSDB), o secretário municipal de educação Helder Naulle Paes dos Santos Botelho e mais sete vereadores da Câmara Municipal. Os parlamentares não tiveram a identidade divulgada.

Com a determinação, o desembargador Emerson Cafure, da Seção Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, espera a “garantia da ordem pública por suposta prática dos crimes de associação criminosa, corrupção ativa e corrupção passiva” envolvendo os acusados.

De acordo com o MP, o suposto esquema funcionava semelhantemente ao conhecido “mensalinho”.