Na manhã desta quarta-feira (8), o casal de empresários Victor Augusto Saldanha Birtche e Flávia de Martin Teles Birtche, foi preso em um condomínio de luxo de Cuiabá, durante a operação "Grãos de Ouro”, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) de Mato Grosso do Sul.

De acordo com informações do Repórter MT, a prisão do casal foi confirmada pelo chefe do Gaeco, promotor Marcos Bulhões. A operação visa desmontar uma organização criminosa responsável por fraudar o recolhimento de impostos em sete estados brasileiros.

A empresa do casal, Efraim Agronegócio, foi alvo de busca e apreensão por parte de agentes do Gaeco.

Victor e Flávia foram levados para a sede do Gaeco em Cuiabá, onde prestaram depoimento aos promotores. Ainda de acordo com o site, a defesa dos envolvidos não quis se manifestar e alegou que o caso corre em segredo de Justiça.



Foram emitidos 10 mandados em Cuiabá, sendo sete, de busca e apreensão e três de prisão preventiva.Um dos alvos da prisão ainda não foi localizado.

Operação Grãos de Ouro



Ao todo, foram expedidos 32 mandados de prisão preventiva e 104 mandados de busca e apreensão nos estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso.



A coordenação nacional da ação apura crimes de sonegação fiscal em sete estados, e está centralizada em Campo Grande.