A vítima estava saindo de uma festa com os filhos quando foi cercada

Um homem que estava na companhia de cinco filhos - quatro menores de idade e uma de 18 anos – e um sobrinho, foram cercados por uma gangue, com 15 integrantes, na saída da Expoaqui. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (10), no município de Aquidauna. O pai foi espancado e teve sua carteira roubada.

De acordo com o “O Pantaneiro”, a família estava saindo da festa quando o grupo se aproximou e passou a agredir a vítima com socos e chutes. A filha mais velha tentou ajudar o pai, contudo, deixou o celular cair.

Ao perceber o aparelho no chão, um dos membros da quadrilha pegou o celular. Com a confusão o telefone e a carteira da vítima também caíram, e os agressores aproveitaram para roubar os pertences dele também.

Conforme o site de notícias, após pegar os objetos, um dos ladrões disse, “já pegamos o que a gente queria, vamos embora”, e saíram correndo do local. As pessoas que estavam na saída da festa e presenciaram as agressões acionaram uma equipe da Polícia Militar.

A família foi até a delegacia da cidade para prestar queixa. No local, a vítima afirmou que não conhece os agressores, e que lembrava que um dos integrantes da gangue tinha aparelho dos dentes e vestia uma calça cor bege e casaco branco.