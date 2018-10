Nesta quinta-feira (18), Vicente de Oliveira da Silva, 10 anos, foi morto acidentalmente pelo seu pai segundo relato da mãe da criaça, Viviane Marcela de Oliveira, no Assentamento São Pedro. O caso aconteceu no lote 268, e conforme o registro o pai, Gerson Reinaldo da Silva, estava mostrando a espingarda calibre 36 para um amigo, quando acidentalmente a arma disparou atingindo no pescoço e no ombro da criança, que não resistiu ao ferimento e morreu no local.

Por estar com um mandado de prisão em aberto, Gerson Reinaldo da Silva não permaneceu no local. A perícia foi acionada e esteve no assentamento juntamente com o delegado de Sidrolândia. A espingarda foi apreendida e o corpo da criança transportado para o IML (Instituto Médico Legal) da cidade onde o caso aconteceu.

"A perícia esteve no local e apontou que o tiro foi acidental. A mãe está em luto e ainda não prestou depoimento. O pai, logo após os fatos, não foi mais encontrado e é considerado foragido. Nós precisamos falar com ele e estamos realizando buscas. As outras testemunhas que estavam na casa não souberam informar nada sobre a arma", o delegado Diego Dantas, titular da delegacia do município.

A prefeitura de Sidrolândia, em nota, lamentou o falecimento do garoto, que cursava o 4° ano na Escola Municipal Darcy Ribeiro – Extensão São Pedro.