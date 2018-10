Hortência Tenório Dias, 22 anos, morreu após se jogar de um carro em movimento na terça-feira (2), na BR-262, em Três Lagoas.

Segundo informações da mídia local, a jovem estava acompanhada do marido em um veículo. O motorista seguia para abastecer o carro em direção a um posto de combustível localizado do outro lado da ponte, em Castilho-SP. O casal teria tido um desentendimento pela pista, quando a jovem, em um momento de fúria, teria pulado do veículo em movimento.

A equipe do Serviço e Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas quando chegou ao local, encontrou a vítima sem vida. A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local dando suporte.

(Foto: Facebook)