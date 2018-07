Uma mulher identificada apenas como A.S.L, 31 anos, grávida de seis meses, foi parar no Hospital Regional de Ponta Porã após ser agredida pelo marido R.S.R, 22 anos. O caso aconteceu no sábado (21), durante uma discussão.

De acordo com o Porã News, a vítima relatou que o companheiro começou uma discussão e em seguida passou a agredi-la com socos no rosto e vários chutes nas pernas, braços e próximo a sua barriga. Por conta das agressões, a mulher precisou ser encaminhada ao hospital.

Conforme o site de notícias, essa não foi a primeira vez que o jovem bateu na esposa. Segundo o laudo médico, por conta das agressões, a vítima corre risco de perder o bebê.

Uma equipe da polícia foi acionada e realizou rondas em busca do autor. O jovem foi encontrado em uma obra residencial e levado para a delegacia da cidade.