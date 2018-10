Nesta segunda-feira (16), Cassio Marcelino Soares, 22 anos, evadido do sistema prisional semi-aberto foi preso durante patrulhamento do Grupamento Especializado Tático com Apoio de Motocicletas (GETAM), no Jardim Caymã, em Dourados. Além dele, também foi feita a prisão de um menor de idade por tráfico de drogas.

O fato ocorreu por volta das 17h30, quando uma das equipes do GETAM do 3º BPM faziam o policiamento ostensivo pela Rua Major Capilé e avistaram a dupla que tentou se esquivar dos policiais, mas acabaram sendo abordados.

Cassio tentou esconder seu nome por estar evadido, dando o nome do irmão que também estaria foragido, mas acabou sendo identificado.

Já com o adolescente que estaria com Cassio não foi encontrado nada de ilícito, entretanto na residência onde residiam, foi localizado no quarto do adolescente um bolsa contendo 8 tabletes de maconha que totalizaram 5 quilos da droga.

O caso foi registrado na DEPAC, onde o adolescente infrator foi autuado em flagrante.