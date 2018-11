Instrutor de um curso de aperfeiçoamento de policiais militares tem a mão machucada depois que uma granada acabou explodindo na sua mão, o acidente aconteceu na última terça-feira (27) na cidade de Aquidauana.

A vítima teria só tido um susto e não teria sofrido graves danos em sua mão esquerda. Em nota, A Polícia Militar de MS explicou o acontecido durante o curso de aperfeiçoamento para o efetivo do 7°BPM.

De acordo com a publicação da PM, a mão esquerda do instrutor ficou lesionada, mas a vítima teve um atendimento rápido no Pronto Socorro de Aquidauana, logo depois foi encaminhado para a Capital.

Veja a nota na íntegra:

Nota de esclarecimento - A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul informa que durante o "II Curso de Aperfeiçoamento em Força Tática" que está sendo realizado na cidade de Aquidauna, para o efetivo do 7°BPM, com a coordenação e instrutores especialistas do Batalhão de Choque, houve um incidente em uma instrução sobre instrumentos de menor potencial ofensivo, vindo a lesionar a mão esquerda do instrutor. De imediato o policial foi encaminhado para atendimento médico na cidade, sendo necessária a transferência para Campo Grande.

Será instaurado procedimento apuratório para averiguar os fatos e a Polícia Militar está dando todo suporte necessário ao policial e sua família.

(Tenente-Coronel PM Marcelo Santos do Amaral / Comandante do 7° BPM)