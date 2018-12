Na manhã desta quarta-feira (19), duas casas e vários veículos foram atacados com armas pesadas e até mesmo bombas a poucos quarteirões da linha internacional entre Ypejhú e a cidade brasileira de Paranhos, para onde os agressores fugiram, disse o chefe de polícia Sebastian Moreno.

De acordo com o jornal ABC Color, o incidente ocorreu por volta das 3h30 da madrugada e de acordo com os primeiros relatos, os criminosos, que viajavam em cinco caminhões, atacaram as propriedades e até detonaram explosivos poderosos.O comissário Sebastian Moreno comentou que, segundo as vítimas, o ataque em Ypejhú foi realizado por pelo menos 30 homens fortemente armados.

Em uma das casas afetadas estavam dormindo Rosana Antonia Alderete Peralta, 30 anos, Aline Verón Vittencourt e seu filho mais novo, seis meses. Essas pessoas foram levadas à força pelos atacantes e arrastadas para uma praça em frente à propriedade.

Quando a casa estava vazia, os atacantes jogaram granadas, e atiraram contra 18 carros causando enormes perdas materiais. Apesar da brutalidade do ataque, os criminosos fizeram questão de não ferir ninguém. No momento, o possível motivo do ataque não foi relatado.