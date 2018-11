Durante as rondas no local não foram encontrados usuários

A Guarda Municipal de Dourados localizou um pé de maconha plantado em uma matinha na região oeste da cidade.

Uma equipe da Ronda Escolar Comunitária foi informada que em uma matinha do bairro vários jovens se reunião para usar entorpecente. Durante as rondas no local não foram encontrados usuários, porém localizaram um pé de Maconha plantado de aproximadamente um metro cumprimento.

E da folha prensada e preparada desse pé que se extrai a maconha e segundo a Lei Antidrogas n° 11.343 cultivar, plantar esse tipo de planta e crime, podendo caracterizar do uso ao tráfico de drogas.

O pé de maconha foi arrancado e a GMD tem intensificado as rondas no local.