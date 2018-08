O homem acusado de matar a própria irmã, na manhã de sábado (25) já está preso. Denise Beatriz Esteves, de 38 anos, foi morta a golpes de faca.

De acordo com o Diário Corumbaense, a Polícia Militar chegou a fazer buscas para localizar o acusado, mas Gilson Damião Esteves, de 34 anos, se apresentou, espontaneamente, na tarde desta segunda (27) no 1º Distrito Policial. Porém, o delegado do Cartório de Homicídios, Jhonny Garcia Trindade Monteiro, já havia pedido a prisão preventiva do acusado e a Justiça deferiu o mandado.

Denise tinha seis perfurações, sendo duas no tórax do lado esquerdo, uma no pulmão e três no braço esquerdo. Ela estava com intensa hemorragia, inconsciente e apresentava dificuldades respiratórias. Equipe do Corpo de Bombeiros prestou o atendimento emergencial e a encaminhou ao pronto-socorro municipal, mas ela não resistiu aos ferimentos.

O delegado informou ao site local que Denise tinha histórico de desentendimento com os irmãos e que na manhã do crime, ela teria empurrado a mãe idosa para pegar um pedaço de carne. Isso teria motivado Gilson a golpear a irmã, que tinha problemas com álcool e drogas. Denise deixou dois filhos.