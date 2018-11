Uma jovem de 20 anos, foi espancada pelo ex-marido com golpes no rosto e abdômen na noite de quinta-feira (8) em Nova Andradina. O autor, de 26 anos, foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio.

De acordo com informações do Nova News, o agressor efetuou ligações durante o dia todo para a vítima dizendo que queria vê-la e diante da negativa da jovem, foi até a casa onde ela mora com a mãe.

A mãe da vítima tentou fechar o portão para que o homem não entrasse, porém, não conseguiu. O suspeito puxou a vítima pelos cabelos para fora da residência e começou a espanca-la, derrubando no chão e passando a golpeá-la no rosto.

A polícia militar foi acionada, e ao chegar ao local, encontrou o agressor sentado na sala da casa, de frente com a vítima que apresentava várias lesões na face e na cabeça.

De acordo com a polícia, ele foi contido com uso de força, pois estava bastante nervoso e apresentando sintomas de embriaguez. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de polícia onde o boletim de ocorrência foi efetuado.