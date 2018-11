Uma mulher, de 34 anos, foi atropelada na tarde de segunda-feira (19) em Rio Brilhante, depois de não pagar uma dívida no valor de R$ 1 mil. O cobrador teria passado por cima da barriga da mulher com o carro.

Segundo o site Rio Brilhante em Tempo Real, a mulher está desempregada e tenta negociar o débito propondo parcelamento há seis meses, mas o cobrador não aceita. Na segunda-feira, o homem foi até o imóvel da mesma e os dois discutiram. Ele começou a gravar a conversa no aparelho celular e a mulher segurou no braço do motorista que arrancou com o carro, fazendo com que ela caísse.

Ainda conforme o site, a vítima ficou ao solo e a roda do carro teria passado por cima da barriga, causando hematomas e escoriações.

O motorista do carro saiu do local e procurou uma guarnição da polícia militar para comunicar o fato. A mulher foi socorrida e encaminhada ao hospital.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na terça-feira (20). O homem esteve na delegacia para esclarecimentos e deve ser intimado posteriormente.