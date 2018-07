Jaqueson Cardoso dos Santos, 36 anos, invadiu a residência da ex-mulher, Danieli Krohn, 32 anos, para pedir dinheiro, contudo, a vítima se negou e foi agredida pelo homem. O caso aconteceu neste sábado (28), no município de Dourados.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele teria pulado o muro da casa e pediu que Danieli lhe devolvesse o dinheiro dado para a compra de fraldas descartáveis e leite. A vítima se recusou a dar, pois, possui duas filhas (gêmeas), de um ano, com o autor.

Irritado com atitude a ex-mulher, Jaqueson então passou a agredi-la com um banco de ferro, provocando lesões no rosto e nas costas da vítima. Danieli também teve as roupas rasgadas pelo autor.

Segundo a ocorrência, depois da agressão, o homem passou a ameaçar a ex-mulher de morte, e disse que é integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC). Ele ainda afirmou que, caso fosse preso, seus amigos se vingariam da vítima.

Jaqueson foi detido e encaminhado à delegacia de Polícia da cidade. Aos policiais, Danieli informou que a confusão aconteceu após o autor pedir de volta o dinheiro que havia dado para comprar as fraldas das filhas.

O autor queria o valor para comprar drogas, pois faz uso de maconha e também costuma ingerir bebidas alcoólicas. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e ameaça.