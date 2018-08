Josué Santos, que é flamenguista, agrediu um rapaz – que não teve a identidade revelada –, após ele comemorar a vitória do São Paulo de 2 a 1 contra o Vasco da Gama. O jogo aconteceu no último domingo (5), no estado do Amazonas, e fez que com o Flamengo perdesse a liderança para o time paulista na disputa pelo Brasileirão.

De acordo com o Amazoniaquinews, o autor foi levado para a delegacia da região, onde confessou as agressões. Conforme o site de notícias, o homem disse que perdeu o controle depois que seu time perdeu a liderança e ver a vítima comemorando e “zombando” dele.

“Aquele filho da p*%@ tava me "tirando" o jogo inteiro, fazendo graça o tempo todo, meti a porrada nele e não me arrependo”, disse o agressor.

Ainda segundo o site de notícias, como não tem condições de pagar a fiança, Josué ficará detido até segunda ordem.